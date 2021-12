கட்டிப்பிடிக்க முடியலியே...யாஷிகாவிடம் ரொமான்சாக காதலை சொன்ன நிரூப்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இன்று 80 வது நாளை எட்டி உள்ளது. நிகழ்ச்சியின் பனிரெண்டாவது வாரமான இதில், போட்டியாளர்களின் குடும்ப உறவுகள் வரும் ஃபிரீஸ் டாஸ்க் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதனை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர்.

இதுவரை அக்ஷரா, நிரூப், ராஜு, சிபி ஆகியோரின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் வந்துள்ளனர். குடும்ப உறவினர்களின் வருகைக்கு பிறகு பலரை பற்றிய பலரின் கண்ணோட்டங்கள், கருத்துக்கள் மாறி உள்ளனர். இன்னும் மூன்று வாரங்களே உள்ள நிலையில் அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது, அடுத்து யாருடைய குடும்பத்தினர்கள் வர போகிறார்கள் என்பதை பார்ப்பதற்கு அனைவரும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

என் கேரியரில் வேலன் படம் மிகவும் முக்கியமானது... ஆடியோ லாஞ்சில் மனம் திறந்த பிக்பாஸ் முகேன்!

English summary

In bigg boss tamil season 5 today episode, actress yashika aanand came to bigg boss house for seeing niroop. after seeing yashika, niroop gets emotional and proposed his love to her. Niroop kissed yashika through glass wall.