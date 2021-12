பிரியங்கா பண்ண அந்த காரியம்.. உச்சகட்ட ஆதங்கத்தில் நிரூப்.. ஒவ்வொரு கேள்வியும் அனல் பறக்குது!

சென்னை: தாமரையிடம் நான் வின் பண்ண தான் விளையாடுறேன் உனக்கு அந்த விருப்பம் இல்லையா? என அந்த கேள்வி கேட்ட பிரியங்கா ராஜுவின் ஸ்ட்ராட்டஜியை காப்பி அடித்து தன் கட் அவுட் மேலே தானே முட்டைகளை வீச ஆரம்பித்தார்.

பிரியங்கா கேமில் இருந்து திடீரென ஏன் இப்படி பின் வாங்குகிறார் என புரியாமல் போன நிரூப் அனல் பறக்கும் கேள்விகளால் பிரியங்காவிடம் வாக்குவாதம் செய்தது ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியது.

கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூன்றாவது இடத்துக்கு ஓட்டுக்களை பெற்று முன்னேறும் நிரூப் இரண்டாவது இடத்துக்கு முன்னேறும் யுக்தியை சரியாக செய்து வருகிறார் என நெட்டிசன்கள் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

ஒரே ஒரு பொட்டு.. ஒட்டுமொத்த பிரியங்கா, தாமரை சண்டை பஞ்சாயத்தும் ஓவர்.. இன்னைக்கு புதன்கிழமை தானே?

English summary

Niroop roasts Priyanka with fiery questions after she left out from Ticket to Finale. He asked then why you try to out me at the first round.