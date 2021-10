நாள் ஜெயிலுக்கு போறேன்..ஜெயிலுக்கு போறேன்...முதல் ஆளாக ஜெயிலுக்கு போன நிரூப்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இரண்டு வாரங்களை நிறைவு செய்து, மூன்றாவது வாரத்தில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. இதில் மூன்றாவது வாரத்தின் துவக்கத்தில், 15வது நாளில் இந்த வாரத்திற்கான தலைவரை தேர்வு செய்யும் போட்டி நடத்தப்பட்டது.

இதில் கடும் போட்டிக்கு பிறகு சிபி தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட இந்த வாரத்திற்கான நாமினேஷனில் 9 பேர் நாமினேட் ஆகி உள்ளனர். அபிஷேக், பாவனி, அக்ஷரா, சின்ன பொண்ணு, பிரியங்கா, தாமரை செல்வி, ஐக்கி, இசைவாணி, அபினய் ஆகியோர் எவிக்ஷனுக்காக நாமினேட் ஆகி உள்ளனர்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 yesterday's luxury budget task, abinay captured niroop who stole the coins from hidden place. so bigg boss instructed to niroop go to jail. niroop said i am the first contestant to go to jail in this season.