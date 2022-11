அசல் போனதும் இப்படித்தான் இருந்தேன்… அதனால தான் அப்படி பேசுனாங்க: மனம் திறந்த நிவாஷினி

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் கடந்த வாரம் சிங்கப்பூர் மாடல் நிவாஷினி எவிக்சன் செய்யப்பட்டார்.

முன்னதாக பிக் பாஸ் வீட்டில் அசல் கோளாறும் நிவாஷினியும் அடித்த அட்ராசிட்டிகளை நெட்டிசன்கள் பயங்கரமாக ட்ரோல் செய்திருந்தனர்.

இந்நிலையில், தற்போது பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய நிவாஷினி, முதன்முறையாக அசல் கோளாறு குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

English summary

Asal Kolaar has already been evicted from the Bigg Boss house. In this case, Nivashini was also evicted from the Bigg Boss house last week. Following this, Nivashini gave an interview on the YouTube channel and explained the relationship with Asal Kolaar.