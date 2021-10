தேசிய கொடியுடன் கிளிமஞ்சரோ மலையில் ஏறிய ரஜினி, கமலின் ரீல் மகள்

சென்னை : மலையாளம், தமிழ் என தென்னிந்திய மொழி சினிமாவில் புகழ்பெற்ற நடிகையாக இருப்பவர் நிவேதா தாமஸ். இவர் தர்பார் படத்தில் ரஜினிக்கு மகளாகவும், பாபநாசம் படத்தில் கமலுக்கு மகளாகவும் நடித்திருந்தார்.

ஜில்லா படத்தில் விஜய்யின் தங்கை ரோலிலும் நடித்து அசத்தி இருந்தார் நிவேதா. இவர் தற்போது புகழ்பெற்ற கிளிமஞ்சாரோ மலையில் ஏறி சாதனை படைத்துள்ளார். இதற்காக நிவேதா தாமசுக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

South indian popular actress Nivetha Thomas climbs up in Kilimanjaro mount with indian national flag. she shared this photos in instagram. fans and celebrities shared their wishes for this achievement.