தளபதி 67 படத்துக்காக விஜய் எடுத்த துணிச்சலான முடிவு: ரசிகர்களுக்கு இது கொஞ்சம் ஷாக்கிங் அப்டே தான்

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகின் இளைய தளபதி விஜய் தற்போது 'வாரிசு' படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் 'தளபதி 67' படத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.

'தளபதி 67' படத்தின் சூட்டிங் விரைவில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், சூப்பரான அப்டேட் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.

சூசகமாக தளபதி 67 அறிவிப்பை வெளியிட்ட பிரபலம்...கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள்

Vijay will next act in Lokesh Kanagaraj 'Thalapathy 67' film. It is said that no one has acted pair for Vijay in this film and also no punch dialogues. ( விஜய் அடுத்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் ‘தளபதி 67’ படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இந்தப் படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக யாரும் நடிக்கவில்லை என்றும், அவருக்கு பஞ்ச் வசனங்கள் கிடையாது என்றும் சொல்லப்படுகிறது )