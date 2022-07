தளபதி 67.. சமந்தா வில்லியாம்.. அப்போ ஹீரோயின் யாரு தெரியுமா? செல்லம்மா பேரு அடிபடுதே!

சென்னை: வாரிசு படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் முடிவடைந்து அடுத்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு படம் வெளியாக உள்ள நிலையில், அடுத்ததாக தளபதி 67 படம் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் பெருக தொடங்கி இருக்கின்றன.

தளபதி 67 படத்தில் நடிகை ஒருவரை வில்லியாக விஜய்க்கு எதிராக நிறுத்தலாம் என்கிற முடிவில் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் சிந்தித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியானதும், சமந்தா தான் அதற்கு சரியான தேர்வாக இருப்பார் எனக் கூறினர்.

இந்நிலையில், ஹீரோயினாக அந்த செல்லம்மாவை அப்படியே அலேக்கா தூக்கிட்டு வாங்கடா என லோகேஷ் கனகராஜ் சொல்லியிருப்பதாக பரபரப்பான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

No Kiara Advani, Priyanka Mohan currently in talks for Thalapathy 67 strong buzz trending in Cinema Industry. Samantha is expected to play baddie role opposite to Vijay buzz also circulates in social media.