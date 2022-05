விக்ரம் ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவை பார்க்க இது ஒன்னு தான் வழி...இதையும் எதிர்பார்க்கலியே

சென்னை : கமலின் விக்ரம் ஆடியோ வெளியீட்டிற்காக ரசிகர்கள் செம உற்சாகமாக காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு அதிர்ச்சி தரும் வகையில் தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. இதனால் ரசிகர்கள் செம அப்செட்டில் இருக்கிறார்கள்.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இந்த படத்தின் ஆடியோ மற்றுள் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா இன்று சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடக்கிறது. இந்த விழாவை ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாவே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது.

கமலுக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ்.. பூதாகரமாகும் விக்ரம் படத்தின் 'பத்தல.. பத்தல’ பாடல் பிரச்சனை!

English summary

According to latest reports, no live telecast for Kamal's Vikram audio launch event. This event telecast rights was bagged by Vijay television for huge amount. Vijay tv planned to telecast this programm on May 22nd 3 pm onwards. Meanwhile this week no live in Vijay tv.