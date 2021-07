நோ மீன்ஸ் நோ.. எங்கே வேணுமோ அங்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுடணும்.. என்னதான் நடந்துச்சு.. வனிதா ஆவேசம்!

சென்னை: பிக்பாஸ் ஜோடிகள் நிகழ்ச்சியில் இருந்து விலகிய கையோடு நடிகை வனிதா பதிவிட்டுள்ள டிவிட் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சர்ச்சைகளுக்கு கொஞ்சமும் பஞ்சமில்லாதவர் நடிகை வனிதா விஜயகுமார். விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான பிக்பாஸ் சீசன் 3 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார்.

இதில் சக போட்டியாளர்களுடன் சண்டை சச்சரவு என்று இருந்தார். இருந்தாலும் இதன் மூலம் பெரும் பிரபலமானார் வனிதா.

English summary

Actress Vanitha has tweeted women must stand up against abuse and harassment..no means no.. we must learn to put a full stop when needed