இனிமே அந்த பிரச்சனையே இருக்காது.. வாரிசு, துணிவு ரெண்டுமே ரெட் ஜெயண்ட் கையில் தான்.. எப்படி?

சென்னை: அஜித்தின் துணிவு படத்தை ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவனம் தமிழ்நாடு முழுவதும் வெளியிட உள்ள நிலையில், விஜய்யின் வாரிசு படத்துக்கு கணிசமான தியேட்டர்கள் கிடைக்காது என சர்ச்சைகள் கிளம்பின.

ஆனால், வாரிசு படத்தின் தமிழ்நாடு வெளியீட்டு உரிமையை பெற்றுள்ள செவன் ஸ்க்ரீன் நிறுவனம் தற்போது எந்த எந்த ஏரியாவில் எந்த எந்த விநியோகஸ்தர்கள் வாரிசு படத்தை வெளியிட உள்ளனர் என்கிற அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

இதன்மூலம் உதயநிதி ஸ்டாலின் அஜித்தின் துணிவு படத்திற்குத் தான் அதிக தியேட்டர்கள் ஒதுக்குவார் என்கிற பிரச்சனை நிலவாது என்கின்றனர்.

No more Screen issues hereafter talks trending after Red Giant Movies bagged Vijay's Varisu top cities release rights. Seven Screen just now officially confirmed the distributors details of Varisu movie.