தடைகோரிய தமிழக அரசு.. மத்திய அரசின் பதில் என்ன? திட்டமிட்டபடி வெளியாகிறதா தி ஃபேமிலி மேன் 2?

சென்னை: ஒரு பக்கம் எதிர்பார்ப்பு.. ஒரு பக்கம் எதிர்ப்பு.. மத்திய அரசிடம் தமிழக அரசு வைத்த தடை கோரிக்கைக்கு என்ன விளக்கம் கிடைத்தது என்றும் தெரியவில்லை. திட்டமிட்டபடி வரும் ஜூன் 4ம் தேதி தி ஃபேமிலி மேன் 2 வெப் தொடர் வெளியாகிறதா என்கிற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

இயக்குநர்கள் ராஜ் மற்றும் டிகே இயக்கத்தில் மனோஜ் பாஜ்பாய், சந்தீப் கிஷன், பிரியாமணி நடித்த முதல் பாகம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது.

வியக்க வைக்கும் படங்கள், வெப் தொடர்களுடன் Sony Liv.. பிரபல தயாரிப்பாளர் ட்வீட்

இரண்டாம் பாகத்தில் சமந்தா ஈழத்தமிழராக நடித்து இருப்பது விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தை தீவிரவாத இயக்கத்துடன் தொடர்பு படுத்தி உள்ளனரா என்கிற சந்தேகத்தை கிளப்பி தமிழ்நாட்டில் அது சர்ச்சையாக வெடித்தது.

English summary

The Family Man 2 controversy is slowed down in Tamil Nadu and the makers will happy and ready to release the webseries on June 4th.