 »   »  தானா சேர்ந்த கூட்டம் டீம் செய்த புதுமை... பாராட்டிய சென்சார் போர்டு!

English summary

Suriya, Keerthi Suresh starred 'Thaana Serndha koottam' press meet was held yesterday evening in Chennai. In this meeting, Suriya said, "We did not use No Smoking Cards in the film 'TSK'; So the Sensor Board officials wishes us".