இது நியாயமே இல்லை.. எங்க படத்துக்கும் தியேட்டர் ஒதுக்கணும்.. கொதித்தெழுந்த எனிமி பட தயாரிப்பாளர்!

சென்னை: வரும் தீபாவளிக்கு திரையரங்குகளில் விஷால் மற்றும அர்யா நடிப்பில் உருவாகி உள்ள எனிமி படம் வெளியாவதிலும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் ஆனந்த் சங்கர் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள எனிமி படத்திற்கு போதுமான தியேட்டர்கள் ஒதுக்கப்படவில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டை அதன் தயாரிப்பாளர் வினோத் முன் வைத்துள்ளார்.

மேலும், ரஜினிகாந்தின் அண்ணாத்த திரைப்படம் அதே தேதியில் வெளியாக உள்ள நிலையில், மற்ற படங்களுக்கு தியேட்டர்கள் கிடைப்பதில் சிக்கல் உருவாகி உள்ளது.

English summary

Not enough theaters for Vishal and Arya’s Enemy due to Annatthe Release on Diwali. Enemy movie producer Vinoth got upset and release an audio regarding this goes viral.