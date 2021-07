கமலை ஃபாலோ பண்ணல...ஆனா, மிஞ்சிட்டாரே தனுஷ்

சென்னை : நடிகர், பாடகர், தயாரிப்பாளர், இயக்குனர் என பல முகங்களைக் கொண்ட தமிழ் ஹீரோவாக உள்ளார் தனுஷ் . அடுத்தடுத்து பல சாதனைகள் படைப்பதில் புதிய வரலாறே படைத்து வருகிறார் தனுஷ்.

தனுஷ் நடித்த ஒய் திஸ் கொலவெறி டி, ரவுடி பேபி போன்ற பாடல்கள் இந்திய சினிமா இசை வரலாற்றிலேயே மிகப் பெரிய புகழ்பெற்ற மற்றும் அதிகமானவர்களை கவர்ந்த பாடல்களாக உள்ளன. அதிலும் ரவுடி பேபி பாடல் யூட்யூப்பில் அதிகமானவர்களால் பார்க்கப்பட்ட பாடல் என்ற சாதனையை தொடர்ந்து தக்க வைத்து வருகிறது.

Dhanush made history again by getting a staggering ten million (1 Crore) followers on Twitter and is the first among Tamil actors to do so.