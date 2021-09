பாபநாசம் 2 இப்போ இல்லை... ஸ்ரீபிரியா வெளியிட்ட அதிரடி தகவல்

சென்னை : மலையாளத்தில் மோகன்லால், மீனா நடிப்பில் வெளியான த்ரிஷ்யம் படம் பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றது. பிறகு இந்த படம் மற்ற மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டது. அந்த படங்களும் செம ஹிட் ஆகின. இதைத் தொடர்ந்து த்ரிஷ்யம் இரண்டாம் பாகமும் எடுக்கப்பட்டு, இந்த ஆண்டு ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

த்ரிஷ்யம் படத்தின் முதல் பாகம் தமிழில் பாபநாசம் என்ற பெயரில் எடுக்கப்பட்டது. இதில் கமலுக்கு ஜோடியாக கெளதமியும், மகள்களாக நிவேதா தாமஸ் மற்றும் எஸ்தர் அனில் ஆகியோர் நடித்தனர். இந்த படம் அனைத்து தரப்பினரிடமும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. த்ரிஷ்யம் 2 மற்ற மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டதை போல் தமிழிலிலும் பாபநாசம் 2 எடுக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்பட்டது.

English summary

Sripriya opens up about when papanasam 2 work will begin. she answered that now kamal is so busy that he has no time to act in papanasam 2. he has already commited in 2 movies. apart from that he has election work, bigg boss hosting and new movie with vetrimaran.