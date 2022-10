கடிக்க மட்டும் இல்லை.. முத்தமும் கொடுத்த கோலார்..கமல் கண்டிப்பாரா?

பிக்பாஸ் வீட்டில் கோலார் செய்யும் கோளாறுகள் தினம் தினம் அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது.

தினம் தினம் விதவிதமான பெண் போட்டியாளர்களுடன் தடவிக்கொண்டு வம்பிழுத்துக்கொண்டிருந்த கோலார் அதையே தொடர்ந்து செய்கிறார்.

பெண்களை கேவலமாக நடத்துவது சான்ஸ் கிடைத்தால் உரசுவது என தினமும் நெட்டிசன்களிடம் திட்டும் வாங்கும் அசல் கோலார் இன்று ஒருபடி மேலே போய் நிவாஷினிக்கு முத்தம் கொடுத்தார்.

சிங்கப்பூர் பாப்பாவை எப்படி கடிக்கிறாரு பாருங்க அசல் கோலார்.. என்ன பசிக்குதான்னு கேள்வி வேற!

English summary

Kolar's problems in the Bigg Boss house are increasing day by day. Kolar, who has been jolly with various female contestants day after day, continues to do the same. Original Kolar, who scolds netizens every day for treating women badly and rubs him if he gets a chance, today went one step further and kissed Nivashini.