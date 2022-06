விக்ரம் படத்தில் சூர்யா மட்டுமில்லங்க.. கார்த்தியும் "வந்திருக்கார்.." எத்தனை பேர் கவனிச்சீங்க?

சென்னை : டைக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்த விக்ரம் படத்தின் வசூல், படத்தில் நடித்தவர்களின் நடிப்பு பற்றி பல தகவல்கள் தினமும் வெளி வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இது கமல் ரசிகர்கள், லோகேஷ் கனகராஜ் ரசிகர்களை தாண்டி தமிழ் சினிமா ரசிகர்களையே கொண்டாட வைத்துள்ளது.

ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசான விக்ரம் படம் கடந்த 23 நாட்களில் இதுவரை 400 கோடிகளுக்கும் மேல் வசூல் செய்து விட்டது. வசூல் குறைந்து விட்டதாக பரவின தகவல்களை பொய்யென அடித்து நொறுக்கி, 404 கோடிகளை உலகம் முழுவதிலும் வசூல் செய்துள்ளது.

நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு நடித்த படம் எதிர்பார்க்காத அளவிற்கு வெற்றியை பெற்று, வசூல் மழை பொலிந்து வருவதால் கமல் செம ஹாப்பி உள்ளார். விக்ரம் வெற்றி தந்த உற்சாகத்தில் அடுத்தடுத்த படங்களில் நடிக்க தயாராகி வருகிறார்.

English summary

Not only Suriya, his brother Karthi also play cameo role in Vikram. In climax scene, Harish Utthaman and Arjun das told Suriya about Dilli. On this scene, Karthi gave a voice appearence. In this was the starting point of Kaithi 2 story and confirmed Suriya and Karthi starred in Kaithi 2.