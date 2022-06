மத்தவங்க டிமாண்டுக்காக குழந்தை பெத்துக்காதீங்க.. 30 வயசுக்கு மேலும் பெத்துக்கலாம்.. சின்மயி ட்வீட்!

சென்னை: பிரபல பின்னணி பாடகி மற்றும் டப்பிங் கலைஞரான சின்மயி மற்றும் நடிகர் ராகுல் ரவிந்திரன் தம்பதியினருக்கு இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன.

குழந்தைகளின் பிஞ்சு விரல்களை காட்டியபடி எடுத்த புகைப்படங்களை ஷேர் செய்த சின்மயி குழந்தைகளின் பெயர்களையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

மேலும், 30 வயதுக்கு மேலும் குழந்தைகளை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என்றும் ட்வீட் போட்டிருக்கிறார்.

நான் கர்ப்பமாக இருக்கும் போதே கண்டபடி கேலி பேசினாங்க.. குழந்தைகள் பிறந்ததும் சின்மயி உருக்கம்!

English summary

Chinmayi Sripada babies: Singer Chinmayi tweeted, "Of course you CAN have healthy babies in your 30s. Have kids only when YOU are ready. Not when others demand ."