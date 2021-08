பிக்பாஸ் சீசன் 5: புதிய டேக்லைன்.. புதிய செட் ரெடியாம்.. இம்மாத இறுதியில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

சென்னை: பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இம்மாத இறுதியில் வெளியாகும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியில் தொடங்கப்பட்ட பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து கன்னடம், தெலுங்கு, மலையாளம், தமிழ் என பல்வேறு மொழிகளிலும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடங்கப்பட்டது.

பால்காரர் வரி கட்டும்போது உங்களால் முடியாதா? நடிகர் தனுஷுக்கு சென்னை ஹைகோர்ட் கடும் கண்டனம்!

தமிழில் பிக்பாஸ் முதல் சீசன் நிகழ்ச்சி 2017 ஆம் ஆண்டு தொடங்கியது. விஜய் டிவியில் எண்டோமால் நிறுவனத்தால் இந்நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Official announcement about Tamil Biggboss season 5 will be end of this month. New Logo and new tag line is getting ready for the season 5.