அட இயக்குநர் அமீருக்குள் இப்படி ஒரு எண்ணமா? ..இளைஞர்களே தயாராகுங்கள் ரூ.10 லட்சம் பரிசு காத்திருக்கு

போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்துவதின் தீமைகள் மற்றும் ஆரோக்கியமாக வாழ்க்கையின் முக்கியத்துவம் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சியை புதுமையாக நடத்த இயக்குநர் அமீர் திட்டமிட்டுள்ளார்.

10 லட்சம் பரிசுத் தொகையுடன் இளைஞர்களுக்கான மெகா உடற்பயிற்சி போட்டியை நடத்த இயக்குநர் அமீர் இளைஞர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

"சில வருடங்களுக்கு முன்பு வரை கல்லூரி தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவதே மாணவர்களின் இலக்காக இருந்தது. ஆனால், இப்போது போதைப் பழக்கம் இல்லாமல் கல்லூரியை விட்டு வெளியே வருவதே பெரிய சாதனையாக உள்ளது என அமீர் தெரிவித்துள்ளார்.

போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்துவதின் தீமைகள் மற்றும் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதின் முக்கியத்துவம் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், செப்டம்பர் 17 மற்றும் 18 ஆம் தேதிகளில் மதுரை கே.எல்.என் பொறியியல் கல்லூரியில் World Fitness Federation (WFF) தேசிய அளவிலான உடற்கட்டமைப்பு மற்றும் உடற்தகுதி போட்டியை இயக்குநர் அமீர் நடத்துகிறார். இதில் கலந்துக்கொள்ள இளைஞர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Director Aamir plans to innovate the program to create awareness about the evils of drug use and the importance of a healthy life. Director Aamir has invited the youth to organize a mega fitness competition for the youth with prize money of 10 lakhs.