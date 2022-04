11 வருஷத்திற்கு முன் இதே நாளில்.. ரசிகர் மன்றத்தை கலைத்தார் அஜித்.. ஆனால், இன்னமும் அன்பு குறையல!

சென்னை: நடிகர் அஜித் குமார் மங்காத்தா படம் வெளியாவதை முன்னிட்டு திடீரென விடுத்த அந்த அதிரடி அறிவிப்பு ஒட்டுமொத்த அஜித் ரசிகர்களின் இதயங்களையும் நொறுக்கியது.

ரசிகர் மன்றத்தை கலைத்தால் மட்டும் உங்களுக்கு ரசிகராக இருப்பதை விட்டு விடுவோமா என ஒவ்வொரு ஆண்டும் அஜித்துக்கு பின்னால் ஏகப்பட்ட இளைஞர்கள் அவரது ரசிகர்கள் பட்டாளத்தில் இணைந்து கொண்டே வருகின்றனர்.

வரும் மே 1ம் தேதி அஜித்தின் 51வது பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், 11 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இதே நாளில் அஜித் வெளியிட்ட அந்த அறிக்கை கடிதத்தை ரசிகர்கள் அதிகளவில் ஷேர் செய்து வருகின்றனர்.

அஜித் சார் கூட ஒர்க் பண்ண ரொம்ப வருஷமா காத்துகிட்டு இருந்தேன்!

English summary

On this date, Ajith Kumar dismantled his fans clubs before 11 years due to the release of Mankatha movie. Now fans, shared his announcement letter in social media and remebering this date.