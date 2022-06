தலைவர் 169 டைட்டிலுக்கு இத்தனை பெயர்களா...எது நல்லா இருக்கும்ன்னு நீங்களே சொல்லுங்க

சென்னை : தலைவர் 169 ஷுட்டிங் துவங்கா விட்டாலும் சோஷியல் மீடியாக்களில் தொடர்ந்து அது பற்றிய பேச்சு தான் ஹாட் டாப்பிக்காக பேசப்பட்டு வருகிறது. இதில் லேட்டஸ்டாக சேர்ந்துள்ளது படத்தின் டைட்டில் தான்.

ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 169 படத்தை டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்க போவதாக பிப்ரவரி மாதமே அறிவித்து விட்டது சன் பிக்சர்ஸ். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் தான் இசையமைக்க போகிறார் என்றும் கூறி விட்டார்கள்.

அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு 4 மாதங்கள் ஆன பிறகும் ஷுட்டிங் எப்போது துவங்க போகிறார்கள் என்ற தகவல் கூட இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை. ஆனால் பீஸ்ட் படத்தில் விட்ட இடத்தை தலைவர் 169 படத்தில் எப்படியாவது பிடித்து விட வேண்டும், படத்தை மாஸ் ஹிட்டாக்கியே தீர வேண்டும் என்ற முடிவோடு நெல்சன் திலீப்குமார் வேலை செய்வதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

According to latest sources, 4 options for Thalaivar 169 title. Criminal, Jialor, Samrat, Boss titles are in option of Thalaivar 169 title. Fans made Thalaivar 169 poster with the name of Jailor. Fans excited to waiting for Thalaivar 169 official update and shooting.