சூர்யா, காஜோலுக்கு ஆஸ்கர் அகாடமி அழைப்பு... கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : ஏற்கனவே விக்ரம் படத்தில் ரோலக்ஸ் ரோலில் நடித்த சூர்யாவை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வரும் நிலையில், தற்போது அவரது மற்றொரு சர்வதேச அளவிலான கெளரவம் கிடைத்துள்ளதற்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

சூரரைப் போற்று படத்திற்கு பிறகு சர்வதேச அளவில் கவனிக்கப்படும் நடிகராகி விட்டார் சூர்யா. சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் கேப்டன் கோபிநாத்தின் பயோபிக்காக எடுக்கப்பட்ட சூரரைப் போற்று படம் ஏராளமான சர்வதேச விருதுகளை வென்றது.

அதைத் தொடர்ந்து சூர்யா நடத்த ஜெய்பீம் படமும் அனைவரின் பாராட்டையும் பெற்று, சர்வதேச கவனத்தை ஈர்த்தது. சமீபத்தில் விக்ரம் படத்தில் சூர்யா நடித்த ரோலக்ஸ் கேரக்டருக்கு ரசிகர்கள் கொடுத்த ஆதரவு ஒட்டுமொத்த இந்திய சினிமாவையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளது.

Suriya, Kajol get invited to become members of the Oscar academy of Motion Pictures Arts and sciences. Suriya is among the first south indian actors to receive such an invitation. Fans and celebrities shared their wishes to Suriya.