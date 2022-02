லகானுக்கு பிறகு நாமினேஷனில் தேர்வாகுமா ஜெய்பீம்? ஆஸ்கர் நாமினேஷனை எங்கே? எப்போ? பார்க்கலாம்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: அமீர்கானின் லகான் படத்திற்கு பிறகு எந்தவொரு இந்திய திரைப்படமும் ஆஸ்கர் நாமினேஷன் பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை.

இந்நிலையில், தமிழ்ப்படமான ஜெய்பீம் இன்று மாலை அறிவிக்கப்படவுள்ள ஆஸ்கர் பரிந்துரை பட்டியலில் இடம்பெறும் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஆஸ்கர் நாமினேஷன் அறிவிப்பை நேரலையில் இந்தியர்கள் எங்கே, எந்த நேரத்தில் காணலாம் என்பது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்.

English summary

After Amir Khan’s Lagaan now Suriya’s JaiBhim have high chances to place in Oscars 2022 nomination list. Here you check when and where to watch the Oscars 2022 live nomination.