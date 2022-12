சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பாபா திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது..

2கே கிட்ஸ்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் ரஜினி பாபா படத்தை ரீ-ரிலீஸ் செய்திருந்தார்.

முதல் நாளில் மட்டும் நல்ல ஓப்பனிங் கிடைத்த பாபா திரைப்படம் குறித்து ப்ளு சட்டை மாறன் டிவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளது ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Baba movie were re-released in theaters on the occasion of Rajini's birthday. However, the movie Baba collected only 1.25 crore rupees in total. In this case, Blue Sattai Maran has tweeted that Baba movie has failed again.