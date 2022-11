ஃபர்ஸ்ட் நைட்டை நிறுத்தணும்.. பிக் பாஸ் புகழ் ஓவியா, யோகி பாபுவின் பூமர் அங்கிள் டிரைலர் எப்படி?

சென்னை: ஓவியா, யோகி பாபு நடிப்பில் உருவாகி பூமர் அங்கிள் டிரைலர் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

பூமர் அங்கிள் என டைட்டில் வைத்து விட்டு மத்தவங்களை கலாய்ப்பாங்கன்னு பார்த்தா படத்தையே பூமரா இயக்கி இருக்காங்களேன்னு ரசிகர்கள் போதும்மா ஓவியா இதுக்கு நீங்க பிக் பாஸுக்கே வந்திருக்கலாம் என கலாய்த்து வருகின்றனர்.

ஹாலிவுட் சூப்பர் ஹீரோக்களை எல்லாம் பேயாக மாற்றி பெரிய யூனிவர்ஸையே க்ரியேட் செய்து இயக்குநர் பெரிய சம்பவத்தையே செய்துள்ளார்.

அந்த வானத்தை போல மனம் படைத்த மன்னவனே.. கேப்டன் விஜயகாந்தை சந்தித்த யோகி பாபு!

English summary

Oviya and Yogi Babu's Boomer Uncle Trailer review is here. Bigg Boss fame Oviya done Wonder Woman ghost role in this movie and Robo Shankar came as a Hulk ghost shocks fans.