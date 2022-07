இனிமேல் சேரவே வாய்ப்பில்லையா.. பா. ரஞ்சித், சந்தோஷ் நாராயணன் இடையே அவ்ளோ பெரிய பிரச்சனையா?

சென்னை: அட்டகத்தி முதல் சார்பட்டா பரம்பரை படம் வரை இணைந்து பணியாற்றிய பா. ரஞ்சித் - சந்தோஷ் நாராயணன் கூட்டணி நட்சத்திரம் நகர்கிறது படத்தைத் தொடர்ந்து சியான் 61 படத்திலும் இணையாதது ரசிகர்களை பேரதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

நெருங்கிய நண்பர்களாக தமிழ் சினிமாவையே கலக்கிக் கொண்டு இருந்த இருவரும் லேசான மனஸ்தாபம் காரணமாக ஒரு படத்தில் மட்டும் பிரிந்தனர் என்று பார்த்தால், இனிமேல் அவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து பணியாற்றவே வாய்ப்பில்லை என தெரிவதாக கோலிவுட்டில் மிகப்பெரிய பேச்சே கிளம்பி இருக்கிறது.

அப்படி இருவருக்கும் இடையே என்ன தாங்க பிரச்சனை என்றும் ரசிகர்கள் கேள்விகளை கிளப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Pa Ranjith books GV Prakash Kumar for Chiyaan 61. From Attakathi to Sarpatta Parambarai Santhosh Narayanan only done music to Pa Ranjith movies, but now, the great combo splits due to some misunderstandings.