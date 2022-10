ரெஸ்ட் மோடுக்கு வந்த ஆதித்த கரிகாலன்… சீயான் 61 படப்பிடிப்புக்கு நாள் குறித்த விக்ரம்

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் ஆதித்த கரிகாலன் பாத்திரத்தில் விக்ரம் நடித்திருந்தார்.

ஆதித்த கரிகாலன் கேரக்டரில் விக்ரமின் நடிப்புக்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன் படம் வெளியானதைத் தொடர்ந்து விக்ரம் தனது 61வது படத்தின் படப்பிடிப்புக்கு ரெடியாகிவிட்டார்.

English summary

Vikram played Aditha Karikalan's role in Ponniyin Selvan has been well received by the fans. With the release of Ponniyin Selvan, Vikram is all set to attend the shoot of his 61st film. It has been reported that the shooting of Chiyaan 61, will begin on October 10 direct by Pa Ranjith.