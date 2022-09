பாகிஸ்தான் ரசிகர்களையும் கவர்ந்த பாட்ஷா.. ஜப்பான் ரசிகர்களுக்கு டஃப் போட்டி கொடுப்பாங்க போல!

சென்னை: இந்திய நடிகர்களிலேயே உலகளவில் அதிக ரசிகர்கள் கொண்டவர் என்றால் அது நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தான்.

பாலிவுட்டின் டாப் ஹீரோ ஷாருக்கான் முதல் பிரம்மாஸ்திரம் நாயகன் ரன்பீர் கபூர் வரை ரஜினிகாந்தின் புகழை பல இடங்களில் பாடி உள்ளனர்.

பாகிஸ்தானிடம் தோற்றுப் போய்விட்டதே இந்தியா என புலம்பும் ரசிகர்களுக்கு மத்தியில் பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள் மனங்களையும் வென்ற ரஜினிகாந்தின் வீடியோ டிரெண்டாகி வருகிறது.

”உங்களின் சிறந்த படம் நட்சத்திரம் நகர்கிறது தான்”: பா ரஞ்சித்துக்கு ரஜினிகாந்த் வாழ்த்து

Pakistan peoples also loves Rajinikanth this much, a latest video from India - Pakistan match ruling the internet very fast. Most of the fans told they watch Tamil films only for Rajinikanth.