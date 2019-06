பக்கிரி விமர்சனம்: மிரட்டும் தனுஷ்.. குடும்பத்தோடு பார்க்கும் ஃபீல் குட் மூவி.. கொண்டாடும் ரசிகர்கள் News oi-Veerakumar

சென்னை: தனுஷ் நடித்துள்ள ஹாலிவுட் திரைப்படத்தின் தமிழ் ரீமேக்கான 'பக்கிரி' இன்று ரிலீசாகியுள்ளது. தனுஷின் முதல் ஹாலிவுட் என்ற பெருமிதத்துடன் வெளியாகியுள்ள இப்படத்தின் சிறப்பம்சங்கள் என்ன? படம் எப்படி இருக்கு? வாங்க ஒரு ரவுண்ட் போய் பார்க்கலாம்!

பிரெஞ்சு நாவலான 'The Extraordinary Journey Of The Fakir Who Got Trapped In An Ikea Cupboard', என்பதுதான், ஹாலிவுட் படமாக உருவாகியுள்ளது.

The Extraordinary Journey of the Fakir என்று இதற்கு பெயரிடப்பட்டுள்ளது. படத்தின் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ளார். கென் ஸ்காட் இயக்கியுள்ளார்.

