அதிர்ச்சி.. பரியேறும் பெருமாள் நடிகர் நெல்லை தங்கராஜ் காலமானார்.. சோகத்தில் திரையுலகம்

சென்னை: பா. ரஞ்சித் தயாரிப்பில் இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கிய பரியேறும் பெருமாள் திரைப்படத்தில் நாயகன் கதிரின் அப்பாவாக நடித்த தெருக்கூத்து கலைஞர் நெல்லை தங்கராஜ் சற்றுமுன் உயிரிழந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தெருக்கூத்து கலைஞராக ஏகப்பட்ட நாடகங்களில் நடித்து கிராமப்புற மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாக இருந்த நெல்லை தங்கராஜ் பரியேறும் பெருமாள் படத்தில் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்து படம் பார்த்தவர்களின் கண்களில் கண்ணீரை வரவழைத்து இருப்பார்.

ஏழ்மை நிலையில் இருந்து வந்த நெல்லை தங்கராஜுக்கு நெல்லை மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் சமீபத்தில் வீடு கட்டி கொடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Pariyerum Perumal Actor Nellai Thangaraj Passes Away due to ill health shocks Kollywood and Therukkoothu artists. He done so many street dramas and done a great job in Pariyerum Perumal movie with his spectacular acting.