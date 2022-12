பொங்கல் ரிலீஸில் வாரிசு தான் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ்... உதயநிதி அப்படியான ஆளு: ஒப்பனாக பேசிய பார்த்திபன்!

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு, அஜித்தின் துணிவு திரைப்படங்கள் பொங்கல் ஸ்பெஷலாக திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

வாரிசு துணிவு படங்களில் கோலிவுட் செலிபிரிட்டிகள் எதை முதலில் பார்க்கப் போகிறார்கள் என்ற விவாதம் கடந்த சில தினங்களாக இணையத்தை ஆக்கிரமித்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், இதுகுறித்து 'நீ வருவாய் என' படத்தில் அஜித்துடன் இணைந்து நடித்துள்ள பார்த்திபன் கூறிய பதில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

Vijay's Varisu Ajith's Thunivu release for Pongal.In this, Parthiban said that he will watch Varisu first. He also said that one needs the Thunivu to watch this film.