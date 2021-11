பருத்திவீரன் டாஸ்க்... பஞ்சை வைத்து தலைவரை தேர்வு செய்ய சொன்ன பிக்பாஸ்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இன்று 50 வது நாளை அடைந்துள்ளது. இதுவரை 6 பேர் வெளியேறி உள்ளனர். 12 பேர் போட்டியாளர்களாக உள்ளனர். வைல்ட்கார்ட் என்ட்ரியாக அபிஷேக் ராஜா மீண்டும் வந்துள்ளார்.

இன்றைய 50 வது நாளில் இரண்டாம் வைல்ட்கார்டு என்ட்ரியில் மற்றொரு பிரபலம் வீட்டிற்குள் செல்ல உள்ள கூறப்படுகிறது. இருந்தாலும் இரண்டாவது வைல்ட்கார்டு என்ட்ரி உண்டா, இல்லையா என்பது உறுதியாக தெரியவில்லை.

English summary

In bigg boss tamil season 5, 50 th day, paruthi veeran task was held for this week captainsy task. in this task, priyanka and thamarai fight with each other. priyanka openly said that thamarai had no quality to become leader.