சிம்புவின் பிறந்தநாளுக்காக காத்திருக்கும் பத்து தல… புது ரிலீஸ் தேதியுடன் புது அப்டேட்

சென்னை: சிம்பு நடித்து வந்த பத்து தல படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த மாதம் 23ம் தேதி நிறைவுப்பெற்றது.

'சில்லுன்னு ஒரு காதல்' கிருஷ்ண இயக்கும் இந்தப் படம், கன்னடத்தில் வெற்றி பெற்ற 'முஃப்தி' படத்தின் தமிழ் ரீமேக்காக உருவாகி வருகிறது.

சிம்புவுடன் கெளதம் கார்த்திக், கலையரசன், பிரியா பவானி சங்கர் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கும் இந்தப் படம் டிசம்பரில் வெளியாகவிருந்தது.

English summary

Simbu's Pathu Thala shooting was completed on the 23rd of last month. The film's release date, which was supposed to be released in December, has been postponed. Accordingly, it is reported that Bathu Thala will be released on February 3, which is Simbu's birthday.