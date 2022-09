சிம்புவின் பத்து தல படத்தில் இருந்து வெளியான மிரட்டலான போஸ்டர்: திடீர் திடீர்ன்னு வரும் அப்டேட்

சென்னை: சிம்பு நடிப்பில் கிருஷ்ணா இயக்கும் பத்து தல திரைப்படம் டிசம்பரில் வெளியாகிறது.

சிம்பு ஏஜிஆர் என்ற கேங்ஸ்டர் பாத்திரத்தில் நடிக்கும் இந்தப் படத்தில் கவுதம் கார்த்திக் முக்கியமான பாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.

கவுதம் கார்த்திக் இன்று தனது 33வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருவதை அடுத்து பத்து தல படக்குழு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துள்ளது.

இதுதான் என்னை இளமையாக உணர வைக்குது.. அனில் கபூர் கருத்தால் ஷாக்கான கரண் ஜோஹர்!

English summary

Simbu starring Pathu Thala movie will release in December. Gautham Karthik is playing an important role in this film. Now Pathu Thala team has released the poster of Gautham Karthik for his birthday