“பத்து தல’’ படத்திற்கு வந்த சிக்கல்...ரிலீஸ் தேதி மாற்றமா?..வருத்தத்தில் ரசிகர்கள்!

சென்னை : சிம்புவின் பத்து தல திரைப்படம் வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக கோலிவுட் வட்டாரத்தில் கிசுகிசுக்கப்பட்டு வருகிறது.

நடிகர் சிம்புவின் மாநாடு படம் அவருக்கு சிறப்பாக கைக்கொடுத்த படங்களில் ஒன்றாக மாறிய நிலையில், மாநாடு திரைப்படத்தின் வெற்றியை அடுத்து கதைகளை கவனமுடன் தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருகிறார் சிம்பு.

கௌதம் மேனன் இயக்கத்தில் வெளிவந்த வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் உடல் இளைத்து 20வயது இளைஞன் போல வித்தியாசமாக காணப்பட்டார் சிம்பு. இந்தப் படமும் சிம்புவிற்கு மிகச்சிறந்த வெற்றிப்படமாக அமைந்தது.

தீபாவளி..தல தீபாவளி.. இந்த ஆண்டு 'தல' தீபாவளி கொண்டாடும் திரை பிரபலங்கள்!

English summary

Simbu is next working on Pathu Thala, which is directed by Obeli N Krishna, and he plays a gangster in the Tamil remake of the Kannada film Mufti.