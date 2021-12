என்னை ஏன் ஆட்டத்துல சேர்த்துக்கல.. ராஜுவுடன் சண்டைக்கு போன பாவனி.. சப்போர்ட்டுக்கு வந்த அக்ஷரா!

சென்னை: ரெட் டிவி அணியை போல ப்ளூ டிவி அணி சிறப்பாக இந்த பிரேக்கிங் நியூஸ் டாஸ்க்கில் செயல்படவில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டு பாவனிக்கு அதிகமாகவே உள்ளது.

தன்னுடைய யோசனைகளை கேட்டு ராஜு நடக்கவில்லை என்கிற ஆதங்கத்தால் அவருடன் நேருக்கு நேர் கேள்வி எழுப்பினார்.

ராஜுவுக்கு சப்போர்ட் செய்யும் விதமாக அக்‌ஷரா பாவனியிடம் பேச அவருடன் பேசாமல் ராஜுவிடமே கேள்விகளை தொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்.

English summary

Pavani arguing to Raju why the team not considering me in the task and Akshara try to support Raju in this matter.