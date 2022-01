நீ டிரெஸ் பண்ணத அமீர் பார்த்தானா? ஆர்டர் போட்ட பாவனியை அதிர வைத்த நிரூப்.. ரொம்ப குசும்புதான்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் பணப்பெட்டிகள் வரிசையாக வந்து கொண்டிருந்த நிலையில், சில ருசிகர சம்பவங்களும் அரங்கேறின.

அமீர் இன்னும் ஏன் வெளியேறவில்லை என்பதும் பாவனி ஏன் வெளியேறவில்லை என்பதும் பிக் பாஸுக்கே தெரிந்த ரகசியமாக இருப்பதாக நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

வெறும் 3 லட்சம் தானா...பெட்டி கொண்டு வந்தவர் சம்பளத்தை விட குறைவா இருக்கே

பாவனி மீது இனி என் ஃபோகஸ் இருக்காது என அமீர் சொன்னதில் இருந்து அமீர் மீது பாவனியின் முழு ஃபோகஸும் திரும்பி இருக்கிறது.

English summary

Pavani asks Amir why you copy my dress color and ordered him to change the blue T Shirt. Niroop who watching the incident comes to support Amir and raised question against Pavani.