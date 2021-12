வொர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மரான பாவனி.. ப்ளூ டீமில் வொர்க்கே நடக்கல என பகிரங்க குற்றச்சாட்டு!

சென்னை: ப்ளூ டீமில் டீம் வொர்க்கே நடக்கவில்லை என பாவனி வொர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மராக தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில், பொங்கி எழுந்தார்.

பாவனிக்கு ஆதரவாக அமீர் இமான் அண்ணாச்சியுடன் பயங்கர சண்டை போட்டார்.

யாருமே எதிர்பாராத விதமாக அக்‌ஷராவும் பாவனிக்கு சப்போர்ட் செய்து ராஜுவுக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுக்களை அடுக்கியது தான் செம ஹைலைட்.

English summary

Pavani blames there is no team work at all in Blue Tv. Niroop blames Priyanka and Abishek Raja never listed to his thoughts.