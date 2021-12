அமீர், அபிநயை காப்பாற்ற தீயாய் வேலை செய்யும் பாவனி ஆர்மி.. அப்போ இந்த வாரம் இவர் தான் எவிக்டா?

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் இந்த வாரம் நாமினேஷன் பட்டியல் வெளியானதும் யார் வெளியே போவார் என்கிற கருத்து கணிப்பை ரசிகர்கள் நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த வாரம் கண்டிப்பாக அபிநய் தான் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் என ஏகப்பட்ட பேர் கமெண்ட் அடித்து வரும் நிலையில், பாவனி ஆர்மியினர் பக்காவாக வேற வேலை பார்த்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்த வாரம் பாவனி மற்றும் பிரியங்கா நாமினேஷனில் இல்லாத நிலையில், அவரது ரசிகர்கள் அமீர் மற்றும் அபிநய்க்கு ஓட்டுக்களை போட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Pavani fans try to save Amir and Abinay from eviction to put their votes tothem and Niroop gets least vote and in danger zone this week.