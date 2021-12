இனிமே என் ஆட்டத்தை பாருங்க சார்.. சேவ் ஆன பிறகு சவால் விட்ட பாவனி.. ஃபைனலுக்கு போவாரா?

சென்னை: சனிக்கிழமை நிகழ்ச்சியில் பிரியங்கா முதல் ஆளாக சேவ் ஆன நிலையில், ஞாயிற்றுகிழமை எபிசோடில் பாவனி முதல் நபராக காப்பாற்றப்பட்டார்.

கடந்த இரு வாரங்களாக குறும்படம், அமீர் முத்தம் என பாவனியை சுற்றி ஏகப்பட்ட சர்ச்சைகள் துரத்தினாலும் பாவனியின் ஆர்மியினர் தொடர்ந்து அவருக்கான ஆதரவை அளித்து வருகின்றனர்.

தனக்கு வாக்களித்து காப்பாற்றிய ரசிகர்களுக்காக இனி விளையாட போவதாக பாவனி சொன்னது ஆர்மியினரை உற்சாகப்படுத்தி உள்ளது.

English summary

After Priyanka saved by Kamal Haasan next Pavani saved by him. After realizes her top saving position pavani promise to her fans will give a good play here after