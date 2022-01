பிக்பாஸிற்கு பிறகு முதல் முறையாக லைவில் வந்த பாவனி..என்ன சொன்னார் தெரியுமா ?

சென்னை : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பின் இன்று முதல் முறையாக வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார் பாவனி ரெட்டி. மனம் திறந்து அவர் பேசி உள்ள வீடியோவை ரசிகர்கள் அதிகம் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

பிக்பாஸின் ஒவ்வொரு சீசனிலும் ஒருவர் பரபரப்பாக பேசப்படுவார். அதே போல் அதிகமான ரசிகர்களின் மனங்களை கவருவார். அப்படி பிக்பாஸ் சீசன் 5ல் அதிகமானவர்களை கவர்ந்ததுடன், காதல் விவகாரங்களில் விமர்சிக்கப்பட்டவர் பாவனி ரெட்டி.

சிபியை ஹக் பண்ண பாவனி.. அபிநய் பக்கமே போகலையே.. அந்த கேள்விக்கு அப்படியே மழுப்பிட்டாரே?

Pavani reddy talked with fans through insta live and released video after bigg boss. In that video pavani thanked her fans for the love and support. She said that she is not interested to participate in bigg boss ultimate ott version.