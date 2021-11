போடா டேய்... இன்றைக்கு இவங்களா....ராஜுவுடன் நேருக்கு நேர் மோதும் பாவ்னி

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. வெற்றிகரமாக ஆறு வாரங்களைக் கடந்து, ஏழாவது வாரத்தின் நிறைவுப் பகுதியை நெருங்கி வருகிறது. மொத்தம் 18 பேர் போட்டியாளர்களாக கலந்து கொண்ட நிலையில் தற்போது, 6 பேர் வெளியேறி உள்ளனர்.

ஏழாவது வாரத்தில் 7 பேர் நாமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த வார தலைவராக பிரியங்கா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த வார வீட்டின் ஆளுமை அதிகாரம் வருணுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்த வாரத்தில் வெளியேற போகிறவர் யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

“உள்ளதை உள்ளப்படி காட்டும் கண்ணாடி“… டாஸ்கால் சண்டையை மூட்டி விட்ட பிக்பாஸ் !

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today episode, pawni asks explanation to raju and both of them argue. pawni fights with raju. but fans support pawni and says raju always target pawni.