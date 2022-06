உடன் நடித்த நடிகையின் பெயரையே மறந்த பவன் கல்யாண்...தீயாய் பரவும் வீடியோ

சென்னை : அன்டே சந்தரானிக்கி பட விழாவில் பவன் கல்யாணி செய்த காரியம் தான் டோலிவுட்டில் ஹாட் டாப்பிக்காக பேசப்பட்டு வருகிறது. சோஷியல் மீடியாக்களிலும் ரசிகர்கள் இதை பற்றியே பேசி வருகின்றனர்.

தெலுங்கில் ரொமான்டிக், காமெடி படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள படம் அன்டே சந்தரானிக்கி. நாணி, நஸ்ரியா லீட் ரோலில் நடித்துள்ள படம். இந்த படத்தின் மூலம் தெலுங்கு திரையுலகில் என்ட்ரி கொடுத்துள்ளார் நஸ்ரியா. இந்த படத்தை விவேக் அத்ரியா எழுதி, இயக்கி உள்ளார்.

'அன்டே சந்தரானிக்கி' படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் நேரடியாக வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படம் தமிழில் அடடே சுந்தரா என்ற பெயரில் வெளியாகி இருக்கிறது.30 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் ஜுன் 10 ம் தேதி ரிலீசாகி வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. ரிலீசான 3 நாட்களில் 26.25 கோடிகளை வசூல் செய்துள்ளது.

English summary

Pawan Kalyan spoke at Ante Sundaraniki pre release event had first missed Nivetha Thomas name. Later he remembered her name and makes special mention. But netizens trolls Pawan Kalyan's forgot his recent film co actress. Nivetha Thomas starred Pawan Kalyan's recent blockbuster movie Vakeel saab.