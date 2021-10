ப்ரோமோ எல்லாம் சும்மா தானா... பாவனி சீனை இல்லாததால் பொங்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கி நடந்து வருகிறது. இதில் போட்டியாளர்களாக 18 பேர் பங்கேற்றுள்ளனர். இவர்களின் சின்னத்திரை நடிகையான பாவனி ரெட்டியும் ஒருவர்.

இந்தி, தெலுங்கு சினிமாக்களில் சிறிய ரோல்களில் நடித்த பாவனி பிறகு தெலுங்கில் சின்னத்திரையில் பல சீரியல்களில் நடித்து பிரபலமானார். இதைத் தொடர்ந்து தமிழ் சீரியல்களிலும் நடிக்க பாவனிக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பான சின்ன தம்பி, சன் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பான ராசாத்தி உள்ளிட்ட பல சீரியல்களில் நடித்தார்.

English summary

yesterday one of the bigg boss tamil 5 promo, pawani reddy shared about her life to isaivani. but that scene not in yesterday's episode. pawani's fans about this to bigg boss team.