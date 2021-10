இரவு முழுவதும் தூங்காமல்...பாவனி, மதுமிதாவிற்கு பிக்பாஸ் கொடுக்கும் தண்டனை

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சிக்கு கன்டென்ட் கொடுப்பதே அபிஷேக் தான். அவர் போய் விட்டால் ப்ரோமோவுக்கு கன்டென்ட் கொடுக்க ஆள் இல்லாமல் போய் விடுமே என பலர் கூறி வந்தனர்.

ஆனால் அதற்கு குறைவு இல்லாமல் அபிஷேக் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய பிறகும் ப்ரோமோக்களும், எபிசோட்களும் விறுவிறுப்பாக போய் கொண்டிருக்கிறது. இதனால் யார் செய்வது நியாயம், யார் பக்கம் நியாயம் இல்லை என ரசிகர்கள் சோஷியல் மீடியாக்கள் ப்ரோமோவை வைத்தே விவாதம் நடத்தி வருகிறார்கள்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 today promo shows, in the end of the new task niroop said pawni name and akshara said madhimitha's name for boring contestant. after that bigg boss gave punishment to pawni and madhumitha.