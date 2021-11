முதல் ஆளாக காப்பாற்றப்பட்ட பாவ்னி... மிரண்டு போன இசைவாணி, நிரூப்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் ஏழாவது வார இறுதியின் முதல் நாளான இன்று கமல் வந்து, போட்டியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது இந்த வாரம் நடைபெற்ற கேப்டன்சி டாஸ்க், கண்ணாடி டாஸ்க், அதில் போட்டியாளர்கள் விளையாடி விதம் பற்றி பேசினார்.

அதே போல் பிரியங்கா டாஸ்க்கை விளையாடாமல், பாசத்தை காட்டியதாக கமல் கிண்டலாக கூறினார். அபிஷேக் என்ட்ரியான போது இமான் அண்ணாச்சி கொடுத்த ரியாக்ஷன், கேமை தாமரை ஆடிய விதம் பற்றியும் பேசினார்.

அபிஷேக் ராஜாவின் வருகை.. இமான் அண்ணாச்சியின் ரியாக்‌ஷன் இதுதான்.. குறும்பு படம் போட்ட கமல்!

English summary

In bigg boss tamil season 5 today's episode kamal saved pawni as first. netizens already questioned that why pawni gave her coin to abhishek raaja on his first day of reentry. now they quenstioned why pawni was saved first.