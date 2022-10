பிபி-6..’எனக்கு மேக் அப் கிட் அனுப்பல, ஜி.பி.முத்துவுக்கு மேக்கப் கிட்டா’?..செல்லமாய் கோபித்த சாந்தி

பிக்பாஸ் எனக்கு மேக் அப் கிட் அனுப்புங்க, முத்து அண்ணன் எல்லாம் மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு, எனக்கு அனுப்பலன்னு செல்லமாய் கோபித்தார் சாந்தி

பிக்பாஸ் வீட்டில் முகம் முழுவதும் சந்தனம் பூசி திருப்பாச்சி விஜய் போல் இருக்க அதைச் சொல்லி கலாய்த்தார் அமுதவாணன்.

பிக்பாஸ் வீட்டில் அவரவருக்கு உரிய பொருட்களைக்கூட இன்னும் அனுப்பாமல் இழுத்தடிக்கும் நிலையில் உள்ளனர்.

English summary

Bigg Boss send me a make-up kit, Muthu Annan is wearing make-up all over, Shanti said sweetly, don't send it to me?..shanthi asking to big boss. In the Bigg Boss house, G.P.Muthu used sandalwood all over his face. amuthavanan tell him its look like Tirupachi Movie Vijay.In the Bigg Boss house, they are still dragging their feet without even sending their belongings.