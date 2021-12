மக்கள் என்னை காப்பாற்றுவார்கள்...பிரியங்காவிடம் தில்லாக சொல்லும் தாமரை

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி, 70 நாட்களை கடந்து அடிதடி சண்டை, போட்டா போட்டி என பயங்கர சுவாரஸ்யமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஃபினாலே ரவுண்ட் துவங்கி விட்டதால் போட்டி கடுமையாகி வருகிறது.

நிகழ்ச்சியின் பத்தாவது வாரமான இந்த வாரத்தின் துவக்கத்தில் வயக்கம் போல் நாமினேஷன் நடைபெற்றது. ஆனால் இதன் இறுதியில் அனைவரையும் நாமினேட் செய்வதாக பிக்பாஸ் தெரிவித்தார். இதனால் இந்த வாரம் அனைவரும் நாமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today episode, thamarai fights with priyanka. thamarai said people will save him. Fans asked why thamarai and priyanka are always fighting. This task remembers car task in first season.