பிசாசு- 2 ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் அப்டேட் வெளியானது!

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் தனித்துவமான இயக்குனராக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் மிஸ்கின் இப்பொழுது பிசாசு 2 படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

பிசாசு முதல் பாகம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்ற நிலையில் இரண்டாம் பாகத்திற்கு அதைவிடக் கூடுதலாக எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.

இதில் ஆண்ட்ரியா முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வர சிறப்பு தோற்றத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் தேதி பற்றிய முக்கிய அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Director Mysskin has announced that first look poster of his much awaited movie Pisasu 2 will be released on August 3.